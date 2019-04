Stoppet med benzin og lighter i berømt kirke

Politiet i New York har natten til torsdag smækket håndjernene på en mand fra New Jersey, som blev set gå ind i den berømte St. Patrick's Cathedral med to dunker benzin, lightergas og lightere. Det skriver AP.

Anholdelsen sker kun få dage efter at flammerne hærgede Notre Dame i Paris.

Den uidentificerede 37-årige mand parkerede onsdag aften sin varevogn foran katedralen, som ligger på Fifth Avenue på Manhattan, hvorefter han snusede lidt rundt i området. Klokken 19.55 gik han ifølge politiet tilbage til sin vogn og hentede benzin og ligthergas.

- Da han prøver at gå ind i katedralen, bliver han konfronteret af stedets sikkerhedsvagter, som spørger ham, hvor han skal hen, og fortæller ham, at han ikke kan komme ind i kirken med de genstande, fortæller John Miller fra antiterrorpolitiet i New York.

- Noget af benzinen spilder ud på gulvet, da manden bliver vist ud.

Katedralens sikkerhedsvagter var hurtige til at informere antiterrorpolitiet, som kort efter anholdte og afhørte manden.

- Han påstod, at hans bil løb tør for benzin, da han ville tage en smutvej til Madison Avenue, fortæller Miller.

- Da vi tjekkede bilen, var den dog ikke løbet tør for benzin, så vi tog ham i vores varetægt.

Politiet efterforsker fortsat sagen. Identiteten på den anholdte er dem bekendt.