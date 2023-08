Stor åbningsfest: Med huller i taget

I IKEA ser de ikke kun huller i osten, og heller ikke taget.

Onsdag åbner møbelgiganten sit nye varehus ved Fisketorvet i København.

Men tirsdag aften er byggeriet fortsat ikke helt færdigt, og der er fortsat både huller i taget og godt gang i håndværkere og sakselifte.

Der skal fuld smæk på håndværket, hvis overdækket skal stå knivskarpt inden den store åbningsdag. Foto: Emil Agerskov

Men det er altså ikke noget, der sætter en stopper for den store åbningsfest, forsikrer pressechef i IKEA Rikke Andersen over for Ekstra Bladet.

- Vi er 100 procent klar til at åbne. Det kan sagtens være, at der er mindre ting ude foran, eller at der mangler lidt beplantning på vores tagterrasse. Men huset står klar til at åbne og modtage gæster i morgen klokken 10, siger Rikke Andersen til Ekstra Bladet.

Måske IKEA selv mangler at læse manualen til at få samlet det sidste stykke tag inden den store åbning. Foto: Emil Agerskov

Forkælede københavnere

Men åbningen af den nye IKEA-biks på Kalvebod Brygge i København, runder hovedstadsområdet sit tredje IKEA-varehus.

Og mens det er godt nyt for samle-selv-glade københavnere, er der en anderledes sur mine hos IKEA-hungrende danskere i andre dele af Sjælland.

- Hvad med os på resten af Sjælland, sydsjælland og øerne?

- Mon ikke det var bedre at åbne et IKEA varehus feks i Næstved. Der er jo et kæmpe opland, lyder det blandt andet fra flere af de utilfredse danskere, der har kommenteret på IKEAs Facebook-side.

'Selvom det ikke er en del af vores planer at åbne et nyt varehus, så lytter vi, og undersøger hele tiden vores muligheder for at komme endnu tættere på vores mange kunder', svarer IKEA blandt andet på kritikken.