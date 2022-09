Stor ændring for YouSee-kunder

Den danske tv-udbyder YouSee dropper tv-pakkerne i et nyt underholdningsprodukt

Tidligere har YouSee-kunder skullet vælge mellem den lille, mellem eller store pakke, når de shoppede tv-muligheder, men det ændrer sig nu, skriver YouSee i en pressemeddelelse.

Tv-udbyderen lancerer nemlig nu et nyt underholdningsprodukt, YouSee Play, hvor der ikke er en fast tv-pakke inkluderet.

'Med YouSee Play tager vi det næste store skridt ind i fremtiden for danskernes underholdningsforbrug. Vi tilbyder nu et underholdningsprodukt uden nogen fast grundpakke af kanaler,' udtaler Christian Morgan, der er CEO for YouSee, i pressemeddelelsen.

Følger efterspørgslen

YouSee skriver, at lanceringen af YouSee Play skyldes, at danskernes tv-vaner har ændret sig, og at de nu efterspørger større valgfrihed.

Det nye underholdningsprodukt samler de fem største streamingtjenester ét sted, og giver danskerne mulighed for at skifte mellem dem efter behov, oplyser YouSee.

Ifølge YouSee er behovet fleksibelt fra hustand til hustand, og derfor er tv-pakkerne ikke længere nok for danskerne, der i stigende grad kombinerer tv-pakker med streamingtjenester.

Derfor Skal YouSee Play give mulighed for, at hver dansker kan skræddersy kombinationen af streaming og tv-kanaler til sit eget behov.

YouSee oplyser, at YouSee Play vil bliver tilgængeligt for danskerne i slutningen af september, og tjenesten vil koste 299 kroner om måneden.

