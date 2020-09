Stor affaldsbrand i Roskilde kan i værste fald vare flere måneder

I weekenden opstod en brand i en stor bunke affald ved virksomheden Solum i Roskilde.

Nu viser det sig, at slukningen af branden i værste fald kan have meget lange udsigter, skriver TV 2 Lorry.

Det skyldes, at brandens omfang og størrelse er enestående i danske sammenhænge, forklarer Bo Jensen, der er operativ leder ved Roskilde Brandvæsen, til TV 2 Lorry.

- Vi vurderer løbende, hvordan vi har mulighed for at slukke branden, men størrelsen er en stor udfordring. Det er ikke første gang i Danmark, at en affaldsbunke brænder, men det er første gang i Danmark, at så meget brænder, siger han til TV 2 Lorry.

Derfor har brandvæsenet i Roskilde tilkaldt hjælp fra Beredskabsstyrelsens førende ekspert i naturbrande – for reelt set kan branden hos Solum sidestilles med sådan én, fortæller den operative leder.

Eksperten rådgiver nu Roskilde Brandvæsen i mulighederne for at takle affaldsbranden. Ikke mindst konsekvenserne ved ikke at slukke branden, rådgives der også omkring.

- Lige nu ved vi ikke, hvor længe det fortsat skal brænde derude endnu. Det kan være en uge endnu, men det kan også være en måned endnu. Vi ved det ikke. Der er eksempler fra brande andre steder i Europa, hvor lignende oplag har brændt i flere måneder, siger Bo Jensen til TV 2 Lorry.

- Derfor kan vi på nuværende tidspunkt blot kategorisere det som en 'langvarig indsats', siger han.

Problemet er, at kernen af den brændende bunke er umulig at nå ind til med vand, skum eller andre slukningsmidler.

- Der er over 700 grader inde i midten af bunken, og vi har ingen slukningsmidler, der kan nå ind. Vand vil simpelthen fordampe, og skum kan heller ikke nå ind, hvor der er varmest. Vi lavede en test på et hjørne, hvor vi hældte vand på – og det brændte igen efter to minutter, fordi det er så varmt. Så lige nu er der ikke rigtig nogen løsninger andet end at inddæmme den, siger Bo Jensen til TV 2 Lorry.

Affaldshåndteringsvirksomheden Solum har lige nu vagtsat personale i døgndrift til at holde øje med branden, og man vil ved hjælp af en gravemaskine sørge for, at branden ikke breder sig til andre bunker.

Oplaget, som der er gået ild i, er ”knastørt haveffald, som hr. og fru. Danmark har afleveret om lørdagen på genbrugspladsen”, forklarer Bo Jensen fra Roskilde Brandvæsen.

Heldigvis ser vind- og vejrforholdene fordelagtige ud, forklarer den operative leder. Det er med til at mindske røg- og luftgener for beboere i området.

- Men jeg bor selv i nærheden, og man kan da godt lugte røgen, siger han.