Stor bekymring blandt læserne om corona og influenza

En enkelt ville gerne vide, om man kunne ’årelade’ sig ud af en corona-infektion, og et par stykker ville gerne underholde med deres peristaltik, men eller var der stor seriøsitet i de spørgsmål, som praktiserende læge fra Herlev Lægecenter, Annette Randløv, fik, da hun søndag mellem kl 11 og 12 besvarede læserspørgsmål om corona og influenza på chatten på ekstrabladet.dk.

Man af spørgsmålene viste, at der er stor bekymring ude blandt folk, og enkelte forklarede da også, at de var kommet til at lide af angst, mens coronaen har stået på.

Annette Randløv chattede i over en time med læserne. Privatfoto

F.eks. spurgte en læser:

Jeg er 65 år og har i forbindelse med corona fået angst, som jeg får medicin for. Jeg får ikke andet medicin. Jeg går lange ture fra mandag til og med fredag. Er jeg i risikogruppen i forhold til corona?

Svar: Nej, det er du ikke. 65 år og i god form. Du skal lade dig vaccinere for pneumokok og influenza og så fortsætte med dine gåture.

Mange af spørgsmålene gik på, om man – hvis man har en specifik sygdom – er i risikogruppe. Og hvis man er – hvordan man så skal forholde sig?

Så selv om danskernes har kendt til coronavirus siden slut-februar/start-marts, så er der stadig megen usikkerhed om de basale ting.

Mange spurgte også om vacciner – både de kommende mod coronavirus og dem mod influenza og pneumokok-virus.

Spørgsmål:

Hvor lang tid går der, fra man er blevet vaccineret, til vaccinerne beskytter?

Svar: Hvis det handler om influenza, mener jeg det virker i løbet af en uges tid. Nogle har troet, at de fik sygdom, fordi de blev vaccineret, men det vil i givet fald være, fordi de har været smittet inden vaccinen. Der går typisk 1-4 dage, fra man er smittet, til man bliver syg. Influenza-vaccinen er fremstillet med lutter ’døde’ komponenter og kan derfor ikke fremkalde egentlig sygdom. Nogle vil opleve ubehag og måske feber et døgns tid med pneumokokvaccinen.

Lægen kunne af gode grunde ikke rigtigt svare på spørgsmål vedr. coronavacciner, da de ikke er færdigudviklede.

Annette Randløv er en erfaren dame fra Herlev Lægecenter. Hun har været læge i godt og vel 20 år. Privatfoto

Og mundbindet kom også op at vende.

Spørgsmål:

Er der nogen lægefaglig evidens for, at mundbind beskytter imod vira?

Svar: Der har netop været en større undersøgelse, hvor det ser ud til, at vira bremses, hvis mundbindet er rent og tørt. Desuden ser det ud til, at man skærper opmærksomheden omkring de andre ting som afstand og sprit – så ja. Der bliver mere og mere evidens for, at det gør en positiv forskel.

Læserne viste også bekymring for de tests, man kan få. Både hvornår man skal tage dem, og om de kan vise falsk negativ. Og lægen forklarede, at ingen test desværre er 100 procent sikker, men at man skal tage dem, hvis man efter et par dage i selvisolation med hovedpine, ondt i halsen og feber måske også mærker, at ens lugt- og smagssans påvirkes.

Spørgsmål:

Danner alle, der har haft covid-19, antistoffer?

Svar: Det er der mange, der undersøger. Formentlig gør vi. Hvorfor skulle corona være helt anderledes end alle andre virusinfektioner. Grunden til, at influenzavaccinen skal gentages hvert år, er, at den muterer, så den tidligere vaccine ikke virker. Det ser corona ikke ud til at gøre. Der er desuden to slags celler i vores immunsystem, og det kan være de såkaldte T-celler, hvor ’erindringen’ om infektionen lagres. Men ingen ved det med sikkerhed endnu.