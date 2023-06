Stor bilimportør med vild melding: Opsiger alt i Danmark

Der kan snart blive længere mellem Renault- og Dacia-bilerne på de danske veje. Faktisk meget langt.

For en lang række danske bilforhandlere risikerer fra april næste år ikke længere at kunne tilbyde kunderne de to bilmærker.

Det skyldes, at importøren bag Renault og Dacia har opsagt samarbejdet med samtlige danske forhandlere fra den 24. april 2024. Det skriver Børsen.

Specifikt vil de droppede kontrakter få konsekvenser for 25 bilforhandlere, da alle har fået opsagt samarbejdet med RN Nordic, som står for importen af Renault og Dacia i Danmark.

'Vi har valgt at opsige vores nuværende netværk kollektivt for at skabe en ny forhandlerstruktur. En forhandlerstruktur, der kan være med til at udvikle og sikre, at Renault og Dacia bliver endnu stærkere end i dag – og dermed sikre at både forhandlerne og os som importør bliver mere profitable,' skriver Søren Hyltoft, kommunikationschef i RN Nordic, i en mail til mediet.

Gik den vej

Generelt har den sidste tid ikke budt på gode nyheder for de danske fans af de to bilmærker.

Sidste år tog moderselskabet bag Renault beslutningen om kun at fokusere på de største markeder, hvilket betød, at bilkoncernen selv droppede at importere biler til Danmark og syv andre europæiske lande.

Svenske Hedin Mobility Group og portugisiske Caetano Group overtog herefter rettighederne til at importere Renault og Dacia herhjemme, skriver Finans.

Ifølge Børsen modtog 25 danske bilforhandlere herefter et brev, der fortalte, at samarbejdet er opsagt med udgangen af april 2024.

En af dem er mastodonten Ejner Hessel, men hos koncernen, der er blandt de største bilforhandlere i Danmark, er der ingen panik.

Her forventer de, at RN Nordic vil restrukturere netværket, lyder det til Børsen.

