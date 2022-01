Stor bøde: Møgbeskidt McDonald's

Gamle madrester på lageret, gule belægninger og begyndende skimmel i køleboksen. Sådan var synet, da Fødevarestyrelsen var forbi McDonald's i Kastrup. Restauranten har nu fået en sur smiley.

Af rapporten fremgår det, at det er hygiejnen, den har været gal med.

'Gulv mellem inventar på lager fremstår snavset med gamle madrester. Hylder i køleboks fremstår snavset med sorte/grålige pletter af skimmellignende vækst.' står der i styrelsens rapport, der er lavet på baggrund af et kontrolbesøg 6. januar i år.

Hos McDonald's Kastrup ligger man sig fladt ned.

- Det er vi selvfølgelig rigtig kede af. Vi har ikke været opmærksomme nok. De forhold skal jo være i orden, siger Lars Dinesen, der er franchisetager i McDonald's Kastrup.

Udover den sure smiley har McDonald's Kastrup fået en bøde på 15.000 kroner for den manglende rengøring.

5. november i år var der også problemer på restauranten. Her var det også rengøringen, der haltede, men restauranten slap med en indskærpelse.

Lars Dinesen fortæller, at de har organiseret arbejdskraften efter den sure smiley, så der altid er personale nok til at holde restauranten ren.