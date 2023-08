Stor bøde til møgbeskidt Burger King

Et besøg på Burger King i Kolding var for meget for en gæst.

Vedkommende kontaktede nemlig efterfølgende Fødevarestyrelsen, som i slutningen af juli dukkede uanmeldt op hos fastfood-restauranten.

Her kunne de konstatere, at rengøringen var yderst mangelfuld.

Stor bøde

I kontrolrapporten fra 26. juli lyder det, at rengøringen var så elendig, at man har givet Burger King en bøde på 10.000 kroner.

'Gummilister i dip-køler fremstår med sort og gråhvid skimmellignende belægning, gulv ved udlevering fremstår med kraftig sort belægning omkring afløb, under bord samme sted ses gamle produktrester, dressingbægere, papir mv. På stativ med rengjorte plast- og alukantiner ses flere af disse med indtørrede produktrester', skriver Fødevarestyrelsen.

Det er dog ikke første gang, at samme restaurant har set højt på rengøringen. Under et tidligere kontrolbesøg 14. juli sidste år indskærpede styrelsen ligeledes, at der skulle strammes op efter fund af lignende forhold.

Hos Burger King i Kolding lovede man denne gang at gøre rent med det samme, lyder det videre i kontrolrapporten.

Det er ikke kun i den sydøstjyske by, at Burger King har problemer med beskidte gulve og gamle madrester. Sidste år høstede kædens restaurant i Hillerød to sure smileys i træk og en klækkelig bøde for sjusket rengøring.