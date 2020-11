Stor corona-forvirring: - Ekstremt mystisk

Forestil dig at få taget fire corona-tests på samme sted, samme dag. Når du modtager resultatet, viser to af dine tests, at du er smittet, mens de to andre viser det modsatte.

Det lyder mystisk, men det er netop det, Tesla-ejer Elon Musk hævder at være udsat for.

'Det er ekstremt mystisk. Jeg blev testet for covid fire gange i dag. To tests kom tilbage negative, to kom tilbage positive', skriver han på Twitter.

Han skriver desuden, at de fire tests blev foretaget med den samme maskine af den samme sygeplejerske. Alle fire tests var den samme type, tilføjer han.

Tesla-ejeren har adskillige gange udtrykt skepsis over for risikoen ved covid-19. Eksempelvis sagde han i et længere interview med journalisten Kara Swisher, der er vært på podcasten Sway, at han ikke ville tage en corona-vaccine, når den kommer.

I samme interview nægtede han desuden at svare på, hvorvidt han føler sig forpligtet til at betale medarbejdere, der ønsker at blive hjemme for at undgå at blive smittet af coronavirussen.

Elon Musk er sjældent bleg for at give sin mening til kende, og i podcasten holdt han sig heller ikke tilbage.

'Alle, der er i risikogruppen, burde komme i karantæne, indtil stormen har lagt sig', lød det. Da journalisten Kara Swisher tilføjede, at flere personer ville dø i processen, svarede Musk prompte: 'Alle dør'.