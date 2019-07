Stor dansk butikskæde hacket: - Dødfrustrerende

Derfor går det galt

Kriminelle lykkes typisk med at overtage andres sociale konti på fx Instagram, fordi dem - der har lovlig adgang til kontoen - har fået deres brugernavn og password hacket.

Og det behøves ikke være på Instagram, at hackingen er sket, hvis man har den dårlige vane, at man genbruger brugernavn og password på tværs af forskellige konti. Så kræver det nemlig alene, at ens brugerdata hackes på fx en shoppingside med dårlig sikkerhed, hvorefter hackerne kan åbne op for ens konti rundt omkring på nettet med samme brugernavn og password.

Det er også meget nemt for kriminelle at få adgang, hvis man ikke beskytter sin konto med to-faktor-bekræftelse, som både Facebook, Instagram, Google og Twitter ellers gratis tilbyder. Du kan læse mere om systemet her.

Har man to-faktor-bekræftelse på sin konto, kræver det nemlig også den sekscifrede kode, som sendes via sms til din mobiltelefon, hvis en fremmed skal trænge ind i kontoen.

ADVARSEL: Hvis en konto på et socialt netværk først er blevet hacket, gælder det om - både som ejer og som bruger af den - at lade være med at klikke på de links, som hackerne spreder. Man skal altså lade være med at klikke på de links og opslag, der nu er lagt ud på de hackede Instagram-konto hos Normal i Danmark og Norge.