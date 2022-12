Stor dansk kæde lukker flere butikker

Den danske kæde Sportmaster lukker otte butikker i Danmark.

De otte butikker ligger i henholdsvis Ringsted, Helsingør, Varde, Kerteminde, Nyborg, Randers, København og Odense.

Det bekræfter Dorthe Bloch, Head of Retail hos Sportmaster, overfor Ekstra Bladet.

Det sker efter flere år med dårlige regnskabsresultater og kæmpe millionunderskud samt et nyligt ejerskifte, da Sportmaster blev opkøbt af britiske Frasers Group.

Dorthe Bloch udtaler, at det er en del af en langsigtet strategi at lukke disse otte butikker, som samtidig er de mindste i Danmark.

- Kundernes forventninger og købsmønstre ændrer sig hastigt, og vi skal tilpasse os til dem og udnytte de digitale muligheder. Vi har et stort og voksende sortiment og vores butikker skal være stærke til både at vise sortimentet og sikre den interaktion mellem butik og online, som kunderne forventer.

De otte butikker lukker indenfor tre til seks måneder.

Omplacering

Men det er selvfølgelig aldrig nemt, at skulle lukke butikker og bestemme medarbejderes skæbne, udtaler Dorthe Bloch.

- Det er ikke nogen let beslutning at lukke en butik. Vi har dygtige, dedikerede kollegaer, der alle gjort en forskel som repræsentanter for Sportmaster og for deres kunder. Hver ansat medarbejder er i Sportmaster, fordi vi har vurderet, at de er bedst til det job de har i Sportmaster. Vi arbejder naturligvis for at flest mulig af de berørte medarbejdere omplaceres i Sportmaster, der hvor det er relevant for dem og praktisk muligt.

Der er ingen informationer på hvor mange medarbejdere der er tale om i alt.

'Ej øv'

Sportmasters lukning af de små butikker er ikke gået ubemærket hen.

Især ikke i Ringsted, hvor Sportmaster har ligget i 41 år. hvor kunderne har været særligt glade for butikschefen Steffen Dam Hansen, skriver Sjællandske Nyheder.

På Facebook skriver flere kunder, at de har været ekstremt glade for den gode og personlige service i butikken.

'Ej øv, jeg har sjældent oplevet så god service andre steder. Det sødeste og mest hjælpsomme personale', lyder en af kommentarerne blandt andet.

Og det samme gør sig gældende i Helsingør. Her har flere også kommenteret på den 'triste' nyhed.

'Hvor øv. Der har jeg godt nok købt meget,' skriver en bruger.

Ekstra Bladet har spurgt Sportmaster, hvad de tænker om kundernes reaktion på at miste de mindre butikker. Her lyder svaret fra Dorthe Bloch, at det er beklageligt at skulle lukke butikkerne, men at det 'desværre ikke er holdbart'.

- De fleste forbrugere kan godt lide butikker, hvor der er meget plads og stort udvalg. Og selvfølgelig med god service fra kompetent personale. Der er helt sikkert også kunder, som holder af det nære og mindre setup. Men der er desværre ikke nok kunder i den gruppe for nuværende, og derfor er det ikke holdbart, desværre.

Stadig kæmpe kæde

Selvom Sportmaster skiller sig af med 8 butikker, så er de stadig en relativt stor kæde i Danmark med omkring 67 butikker og 1000 ansatte. Også selvom selskabets egenkapital er skrumpet fra 434 millioner i 2018 til kun én million kroner i 2020.

Deres nye ejere, Frasers Group, er nemlig endnu større. De ejer hele 800 butikker i Storbritannien og omkring 500 butikker i resten af Europa.

De omsatte desuden for omkring 32 milliarder kroner i 2021, modsat Sportmaster som 'kun' omsatte for cirka en milliard årligt de seneste år.

Det tyder altså ikke på, at fremtiden ser mørk ud for Sportmaster.