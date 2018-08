Stor dansk ø ramt af strømnedbrud

Strømmen er gået på den danske solskinsø Bornhom.

Det bekræfter Klaus Vesløv, der er kommunikationschef hos Bornholms Energi & Forsyning, over for Ekstra Bladet.

Endnu er man ikke klar over, hvad der er årsagen til strømafbrydelsen, men der er tale om en fejl på søkablet, der forbinder Bornholm med strøm fra Sverige.

- Det vi kan konstatere er, at søkablet, der er vores livline, er faldet ud af driften, oplyser Klaus Vesløv.

Lige nu er man ved at starte et produktionsapperat op, som skal give strøm til øen, men det er ikke så simpelt.

- Det er svært at svare på, hvornår folk får strøm igen. Vi er ved at starte produktionsapperatet op fra nul, og det kan tage lidt tid. Vi er nødt til at starte systemet op med omhu, og det kan tage alt fra en time.

- Vores klare forventning er, at det kommer op og køre om et par timer.

Tidligere har søkablet været ude af drift, efter nærkontakt med et skibs anker og et lynnedslag, skriver TV2 Bornholm.

