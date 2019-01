Stor dansk uddannelse kritiseres: Niveauet er alt for lavt

Det faglige niveau på læreruddannelsen er for lavt, og ambitionerne skal være højere.

Desuden er der stor forskel på den indsats, de studerende lægger, og for mange kommer gennem uddannelsen med for lav studieintensitet - antallet af timer de bruger på studiet.

Det viser en evaluering, som en ekspertgruppe har lavet på læreruddannelsen.

Det oplyser Uddannelses- og Forskningsministeriet i en pressemeddelelse.

Til gengæld er uddannelsen de seneste år blevet bedre til at klæde de studerende på til at undervise i deres fag, og praktikken er styrket.

Derudover er uddannelserne blevet bedre til at tiltrække ansøgere med højere karakterer end tidligere.

Konklusionerne i rapporten giver panderynker hos uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers (V).

- Det er godt, at uddannelsen på nogle områder er blevet bedre og mere attraktiv for de studerende.

- Men jeg er bekymret for det faglige niveau og studieintensiteten, som er for lav.

- Regeringen har høje ambitioner for læreruddannelsen, da vi skal have endnu dygtigere lærere, siger han i en pressemeddelelse.

Ekspertgruppen har undersøgt læreruddannelsen fra 2013, der var det første år efter en ny reform.

Hos Danske Professionshøjskoler, der er en interesseorganisation for blandt andet læreruddannelser, anerkender man, at niveauet ikke er højt nok.

- Det er en ny læreruddannelse fra 2013, som vi har skullet udvikle og implementere.

- Det lyder lettere, end det er, og vi har ikke ramt skiven helt præcist i første version, siger næstformand Camilla Wang.

Hun forklarer, at der er ved at blive udviklet nye og sværere prøver. De vil så småt være klar fra sommer og helt implementeret i 2020.

- De studerende vil i højere grad end i dag blive prøvet i bredden og dybden - også i deres faktisk kompetencer i at undervise.

- Når man bliver stillet over for højere krav, er man også nødt til at lægge en højere indsats og bruge mere tid på uddannelsen, siger Camilla Wang.

Selv om uddannelsen får kritik for at have et for lavt niveau, mener hun, at der bliver udklækket gode lærere.

- Det er fagligt dygtige lærere, der kommer ud, men de har brug for at være bedre forberedt på de opgaver, der går på at løse konflikter i klasserummet og håndtere samarbejdet med forældre, siger Camilla Wang.