Stor dansk undersøgelse: Parasit spredt af katte kan føre til skizofreni

En parasit fra kattelort kan sætte sig fast i menneskehjernen og kan tilsyneladende medvirke til udvikling af skizofreni.

Det er konklusionen på et nyt studie fra Rigshospitalet, der er en del af det store bloddonor-studie, der startede tilbage i 2010.

Parasitten toxoplasma gondii’s livscyklus gør, at den kan ende op i menneskers hjerner. Parasitten, der i forkortet form kaldes 'T. gondii', har nemlig brug for at leve både i kattes tarme og i hjernen på andre pattedyr.

Da mange folk har katte i hjemmet, kommer mennesker også i kontakt med kattens afføring, men det meste af smitten foregår sandsynligvis via kød, der ikke har været ordentlig gennemvarmet - og parasitten kan derfor også ende i hjernen på mennesker.

På verdensplan er 20-30 procent inficerede med parasitten, som kan ligge latent i hjernen, uden at man ved det.

Den nye, store danske undersøgelse viser, at 26 procent af alle danskere kan være smittet med parasitten. Det svarer til ca. hver fjerde dansker.

Den danske undersøgelse er netop blevet publiceret i det videnskabelige tidsskrift 'Brain, Behaviour and Immunity'

Det er især, når mennesker kommer i kontakt med kattelort, når de f.eks. skal skfite grus i katte-bakken, at parasitten kan blive overført til mennesker. (Foto: Polfoto)

Ekstra Bladet har talt med Rigshospitalets forsker Kristoffer Sølvsten Burgdorf, der fortæller, at man i forbindelse med undersøgelsen har hentet data fra ca. 80.000 danskere i det Danske Bloddonor Studie.

- I selve analysen omkring parasitten 'T Gondii' har vi nærmere undersøgt 11.500 mennesker, som, vi mente, var interessante for vores undersøgelse. Her fandt vi frem til, at 35 procent af dem, der havde skizofreni, har været smittet med parasitten (mod 26 procent i befolkningen) eller er smittet med parasitten og har udviklet skizofreni. Det peger på en sammenhæng mellem det at være smittet med parasitten og udvikling af skizofreni, fortæller Kristoffer Søvsten Burgdorf og tilføjer:

- Der er ca. 50 procents øget risiko for at udvikle skizofreni, hvis man er smittet med parasitten i forhold til dem, der ikke er smittet med parasitten.

Derudover fandt Kristoffer Sølvsten Burgdorf faktisk en endnu stærkere sammenhæng hos en lille gruppe mennesker, som var inficeret med 'T. gondii', inden de donerede blod og først efterfølgende blev diagnosticeret med skizofreni. Hos denne gruppe, som dækkede over 28 personer, kan man altså vide sig temmelig sikker på, at infektionen kom før sygdommen.

Hos de 28 personer var den såkaldte ’relative’ risiko på hele 2,78, hvilket betyder, at den var forøget næsten tre gange i forhold til kontrolgruppen, som ikke havde været smittet med 'T. gondii'. Det skriver Videnskab.dk

- Jeg blev overrasket over, hvor stærk sammenhængen var hos den gruppe, og at der var så stor forskel på dem og kontrolpersonerne, siger førsteforfatter på studiet, Kristoffer Sølvsten Burgdorf fra Rigshospitalet.

Den generelle risiko i befolkningen for at udvikle skizofreni er dog kun på 0,3-0,7 procent.

En vigtig brik i forskningen

- Kan du overordnet sige, hvad konklusionen i undersøgelsen er?

- Vores undersøgelse bygger på noget, der allerede har været ude som hypoteser i mindre undersøgelser. Men vores forskning viser klart, at der er noget om det her. Vi kommer ikke uden om, at der er en sammenhæng mellem katte-parasitten 'T Gondii' og udviklingen af skizofreni, men vi ved endnu ikke hvorfor, siger Kristoffer Sølvsten Burgdorf og tilføjer:

- Man ved faktisk meget lidt om skizofreni. Men vores undersøgelse peger nu på, at katte-parasitten 'T-Gondii' kan give en øget risiko for udvikling af skizofreni. Undersøgelsen kan dermed bruges som en slags byggesten til at komme lidt videre med henblik på forskningen af udviklingen af skizofreni.

- Hvis man i fremtiden kan koble en eller to andre årsagssammenhænge til udviklingen af skizofreni sammen med den her parasit, kan man måske blive klogere på, hvordan skizofreni udvikles. Det er en spændende brik i den videre forskning af udviklingen af skizofreni, fortæller Kristoffer Søvsten Burgdorf.

Haresyge

Hvis man i gamle dage blev smittet med katte-parasitten 'T Gondii' kaldte man det i øvrigt ifølge Kristoffer Sølvsten Burgdorf for 'haresyge'. Et ord, som mange i Danmark måske vil nikke genkendende til.

Herunder kan man læse historien om den hollandske undersøgelse, der for tre år siden kom frem til nogle af de samme resultater.

