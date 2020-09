Stor erstatning: Fyret to uger efter ønske om forældreorlov

Et ønske om 32 ugers forældreorlov og en fyreseddel to uger efter udløser nu erstatning fra Ligebehandlingsnævnet.

Det skriver Fagbladet 3F.

Manden, der arbejdede som distributionsafløser, tog efter fyringen kontakt til sin fagforening, der undrede sig over fyresedlen. Der stod nemlig ikke, hvorfor manden blev afskediget. De klagede derfor til virksomheden.

Virksomheden, hvis navn ikke er oplyst i sagen fra nævnet, mente, at manden ikke var dygtig nok til sit job. Den forklaring var dog ikke god nok ifølge Ligebehandlingsnævnet.

Nævnet bad virksomheden dokumentere, at afskedigelsen ikke havde noget med ønsket om forældreorlov at gøre. Det kunne virksomheden ikke, og manden fik derfor medhold i sagen samt en godtgørelse på 175.000 kroner.

Nævnet fandt ønsket om orlov og fyringen påfaldende, og skriver i deres afgørelse: ’Nævnet har herved lagt vægt på den tætte tidsmæssige sammenhæng mellem fremsættelsen af kravet om at holde forældreorlov og afskedigelsen’.

Sagen er et godt eksempel på, at barsel stadig kan være et problem for virksomhederne, mener Karen Sjørup, lektor ved Institut for Samfund og Globalisering på Roskilde Universitet.

- For en mindre arbejdsgiver kan det være et stort problem – men sådan er det. Vi skal være glade for dem, der får børn i samfundet, siger hun.

Ifølge Karen Sjørup udgør det at få børn en risiko for forældrenes tilknytning til arbejdsmarkedet. Derfor mener hun, at den her sag er vigtig.

- Det sætter jo en standard, så arbejdsgiver er klar over, at det faktisk er sådan i vore dage, siger hun.