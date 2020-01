Stor formation af kampfly over Danmark

Fredag 17. januar fejres 40 års jubilæum for de danske F-16-fly med formationsflyvning over landet

Fredag 17. januar kan danskerne se Forsvarets F-16 i aktion, når Fighter Wing Skrydstrup fejrer, at det i år er 40 år siden, at flyene blev anskaffet.

Af to omgange vil ti F-16 fly svæve over de danske øer med en formiddagstur i det nordvestlige Danmark, og en eftermiddagstur i det sydøstlige Danmark.

Flyene vil flyve forholdsvist lavt i 2000 fods højde. Det svarer til lidt over 600 meter. Passagerfly flyver i mellem 9000 og 13.000 meters højde.

Klokken 9-13 flyver F-16-flyene over det meste af Jylland. Foto: Forsvaret.

F-16-flyene flyver blandt andet over Aalborg klokken 10.35, Aarhus 10.47, Amalienborg 14.55 og Odense 15.10. Du kan se, hvornår flyene flyver over en by nær dig på de to oversigtsbilleder.

Dagen vil i øvrigt markeres på Skrydstrup Flyvestation med en demonstrationsflyvning og et simuleret angreb på flyvestationen med op til ti fly.

Flyvningerne kan blive aflyst, hvis vejret ikke er til det, oplyser Forsvaret på deres hjemmeside.

Eftermiddagsturen flyves 13.30-15.50. Her flyves der blandt andet over Fyn og Sjælland. Foto: Forsvaret.

De 40 år gamle F-16 fly er nu blevet erstattet af 27 nye F-35-fly. Der har været en del polemik i forbindelsen med anskaffelsen af flyene, da larmen ved flyenes opstart har været for voldsom for naboerne til flyvestation Skrydstrup. Det har medført, at der er blevet sat omkring 250 millioner kroner af til erstatning.

117 naboer har fået tilbudt at få opkøbt deres bolig og 1500 andre har fået tilbudt støjisolering af beboelsesrum.