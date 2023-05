Stor forskel: Kun de gamle sletter TikTok

Jo yngre man er, jo mindre tilbøjelig er man til at lytte til advarslerne om det sociale medie TikTok og slette det fra sin telefon.

Det viser en undersøgelse foretaget af Norstat for fagforeningen Business Danmark.

- Jeg synes det er interessante tal, og det vidner om, at vi måske er på vej imod en alderspolarisering.

- De unge er helt klart ikke på samme måde parate til at slette app'en som den ældre generation, hvilket har at gøre med, at mediet, for mange, er blevet en integreret del af deres dagligdag, skriver Hanne Hjordt, ansvarlig for karriereudvikling i Business Danmark.

Alle danske universiteter forbyder TikTok

Stor forskel

TikTok er kinesisk ejet og der er velbelyst, hvordan app'en indsamler store mængder information om sine brugere samt at data bliver delt med den kinesiske regering, når den ønsker det.

Det har betydet, at app'en er blevet forbudt på arbejdstelefoner hos alt fra ministerier, kommuner, Dansk Erhverv og en stribe store virksomheder.

Blandt andre Center for Cybersikkerhed har advaret mod app'en:

- TikTok er ejet af virksomheden ByteDance. Som kinesisk virksomhed er ByteDance underlagt kinesisk sikkerhedslovgivning, som giver myndighederne i landet beføjelser til at indsamle oplysninger fra kinesiske selskaber.

De gamle sletter

Ifølge undersøgelsen fra Business Danmark har 56 procent i aldersgruppen 19-34 TikTok installeret mens tallet falder til 23 procent for de 35-49-årige. Og for de 50-66-årige er tallet helt nede på 6 procent.

Undersøgelsen viser, at to tredjedele af dem under 35 har valgt at ignorere advarslerne og beholde app'en. For dem over 35 er det kun en tredjedel, der har valgt det.

