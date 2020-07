Stor gåde: 20 ton grisefødder skyllet i land

Lokale kinesiske myndigheder er i færd med at undersøge, hvordan 20 tons rådne svinefødder havnede på en lokal strand

Kinsesiske myndigheder har ryddet op på stranden på Weiyuan Island i Guangdon-provinsen, hvor 20 ton grisefødder var skyllet op.

Men gåden om, hvordan det mærkværdige fund overhovedet endte op ved kystllinjen, er endnu ikke løst.

De mange tusinder grisefødder kombineret med uspecifikke dyreorganer, der blev opdaget af badende gæster søndag, lå spredt ud over en strækning på én kilometer.

De lokale myndigheder tror, at der er en stor mulighed for, at svinefødderne er relateret til smugling.

Fra første kvartal af 2019 steg Kinas svinekødpriser så meget, at prisforskellen mellem indenlandske og udenlandske markeder skaber grobund for smugling, lyder det fra Zhu Danpeng, ekspert i fødevareindustri til Global Times.