Stor genåbning: Her er aftalen

Et stort skridt i genåbningen af Danmark blev natten til tirsdag taget på Christiansborg af samtlige partier på nær Nye Borgerlige, da en aftale om blandt andet fuld åbning af folkeskolerne blev indgået efter langstrakte forhandlinger.

Det meddelte Justitsministeriet i en pressemeddelelse kort efter klokken 03 tirsdag.

Ud over den længe ventede normalisering af skolelivet åbnes der for konferencer, spillesteder, teatre og biografer, og der er aftalt en plan for afholdelse af større forsamlinger og arrangementer, lyder det i pressemeddelelsen.

Torsdag 6. maj kan børn og unge fysisk komme tilbage i skole. Det gælder 5.-8. klasse i grundskolen, elever på erhvervsuddannelser og for afgangselever i grundskolen og på ungdoms- og voksenuddannelser nationalt.

FAKTA: Her er hovedpunkterne i genåbningsaftalen Natten til tirsdag er regeringen sammen med Venstre, Dansk Folkeparti, SF, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet blevet enige om en aftale om en yderligere genåbning af Danmark. Få et overblik over hovedpunkterne i aftalen her: Følgende genåbner torsdag 6. maj: * Alle elever i folkeskolen kan vende tilbage på fuld tid. * 30-minutters-reglen om bordbestilling på barer og restauranter fjernes. * Serveringssteder må holde åbent efter klokken 23.00 for særlige private arrangementer, hvor deltagerne kender hinanden i forvejen. * Kravet om, at private fester slutter senest klokken 23.00, droppes. * Indendørs idræt og fitnesscentre åbner for personer over 18 år mod fremvisning af coronapas. * Spillesteder, teatre og biografer genåbner med krav om coronapas og op til 2000 tilskuere i sektioner à 500. * Konferencer og møder med erhvervsmæssige og faglige formål genåbner med krav om coronapas og op til 1000 deltagere i sektioner à 500, hvor deltagerne hovedsageligt sidder ned. * Forsamlingsloftet hæves til 25 indendørs og 75 udendørs. Følgende genåbner fredag 21. maj: * Alle elever på ungdoms- og voksenuddannelser kan møde med 100 procent fysisk fremmøde. * Elever på videregående uddannelser kan komme tilbage på halv tid. Kilde: Justitsministeriet. Vis mere Vis mindre

Større forsamlinger

21. maj åbnes for 100 procents fremmøde for de resterende elever på ungdoms- og voksenuddannelser og 50 procents fremmøde for studerende på videregående uddannelser.

Der er ligeledes enighed om, at større forsamlinger og arrangementer kan afholdes efter en plan, der tager udgangspunkt i de ordninger, der er anbefalet af Ekspertgruppen om afholdelse af større forsamlinger og arrangementer.

- Jeg er utroligt glad for, at vi i dag står med endnu en ny og balanceret aftale, hvor det blandt andet har været muligt at sende mange flere børn og unge tilbage i skole, lyder det fra justitsminister Nick Hækkerup i pressemeddelelsen.

- Samtidig har vi fået en plan for, hvornår store forsamlinger og arrangementer kan afholdes.

Et godt sted

Sundhedsminister Magnus Heunicke understreger, at Danmark hurtigst muligt skal tilbage til normale tilstande, men at det skal ske uden at sætte epidemikontrollen over styr.

- Heldigvis står vi et godt sted med fortsat lave smittetal og få indlagte, siger Heunicke i pressemeddelelsen.

- Samtidig har snart hver fjerde dansker påbegyndt vaccination, og der er masser af danskere, der lader sig teste regelmæssigt.

- Derfor kan vi nu åbne for flere af de aktiviteter, mange danskere savner, siger Heunicke.

Læs den fulde aftale her.