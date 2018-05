Stor hjemmeside brudt ned: 'Nogen forsøger at narre dig'

Datatilsynets hjemmesiden er i skrivende stund brudt ned.

Grunden til at hjemmesiden er brudt ned, er, at der er et problem med sikkerhedscertifikatet, som er udløbet.

- Vi har ikke forlænget certifikatet, da der går en ny hjemmeside i luften fra vores side af klokken 12.

- Der var vi dog ikke helt klar over, at det ville give noget knas med vores nuværende hjemmeside, lyder det fra Anders Due, der er pressemedarbejder hos Datatilsynet.

Sådan kommer du i kontakt med dem

Teknisk set kan man godt omgå det manglende sikkerhedscertifikat, men så begynder alarmklokkerne at ringe på din browser.

- Vores IT-folk har undersøgt sagen.

- De vurderer, at det ikke udgør en sikkerhedsrisiko at trykke videre ind på vores hjemmeside, siger pressemedarbejderen.

Skal du i kontakt med Datatilsynet, kan du ringe på deres hovednummer 33 19 32 00.