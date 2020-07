Stor hotelkoncern konkurs

Hotelkonceren Mirabel, der blandt andet har hoteller som First Hotel Kong Frederik i hjertet af København, er gået konkurs.

Det skriver det norske medie Dagens Næringsliv ifølge Finans.dk.

Gælden hos den nordiske hotelkoncern er vokset til næsten en milliard kroner under coronakrisen, hvilket sat har været en har årsager til konkursen.

- Vi har siden efteråret sidste år arbejdet hårdt på at få en langsigtet finansiering med vores tre hovedkreditorer Vastint, Host og Marriott. Desværre nåede vi ikke i mål med dette, før coronakrisen ramte, siger Mirabel-chef Pål Mørch til Dagens Næringsliv ifølge Finans.dk.

Mirabel kom til verden i 2018 som følge af en fusion af First Hotels og Belvar. Indtil nu har koncernen drevet hoteller under navnene First Hotels, Moxy og Courtyard by Marriott.

Kurator Egil Hatling siger til E24.no, at man har sat sig et mål at kunne videreføre driften af hotellerne.

Mediet beskriver videre, at det nu er op til ejerne af bygningerne og kurator at beslutte, hvad der nu skal ske.

I Danmark har koncernen hoteller i København, Odense og Aalborg. Men de ejer ikke selv bygningerne, hvor i hotellerne er.