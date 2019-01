Stor interesse: Nu kan du få kødfri kylling i Danmark

Det lyder næsten for utroligt, men ikke mindre er det rigtigt.

Det danske fødevarefirma Naturli' oplyser i en pressemeddelelse, at de nu har lanceret kylling, hvor der slet ikke er kød i.

'Vi vil gerne vise plantevejen ved at udfordre kyllingen med produktet Pipfri, som er lavet på danske ærter og kan bruges på helt samme måde som kyllingestykker i alle mulige retter', siger direktør for firmaet Henrik Lund.

Han forventer, at mange danskerne gerne vil være med på plantebølgen og begynde at spise mindre kød.

'Vi har arbejdet rigtigt meget med råvarer, konsistens og smag, så Pipfri også med hensyn til smag og tekstur rammer plet,' siger han.

Se også: Plantefars ramt af shitstorm: 'Falsk markedsføring! Der er kød i fars'

Glade for planter

Danskerne er ifølge Henrik Lund blevet meget mere opmærksomme på sundhed og miljøet, og derfor passer hans produkt rigtig godt ind på det danske marked.

'Forbrugerne har forstået, at mange små skridt gør en stor forskel. De små, men vigtige skridt tager vi fx, når vi køber ind og laver mad. Plantebaseret mad belaster vores miljø langt mindre end animalske produkter', siger han i pressemeddelelsen.

Se også: Slagtermestre angriber Bilka: I snyder forbrugerne med veganske fupbøffer

Det bliver muligt at købe produktet i Rema 100, hvor det er placeret samme sted, hvor du finder kylling, der rent faktisk indeholder kyllingekød.

'Fin modtagelse og interesse'

Og hos Rema 1000 fortæller indkøbs- og marketingsdirektør Anders Jensen, at man er rigtig glad for at satse på produktet uden kød.

- Vi kan jo se, at der er en ny trend, hvor folk gerne vil have en kødfri-dag, så det passer rigtig godt med, at vi vælger at have det her produkt i sortimentet, siger Anders Jensen til Ekstra Bladet.

Han kan ikke fortælle, hvad de reelle salgstal ligger på endnu, men det har været en god start for det Pipfri-produkt.

- Vi kan se, at det er kommet godt fra start, og der er en ret stor interesse. Folk er interesserede i produktet, og det skriver de også til os, at det er godt, vi er begyndt at sælge det, fortæller han.

Ifølge direktøren er der ingen tvivl om, at det nok skal blive taget godt imod, når den store markedsføring starter i næste uge.

- Det har været en fin modtagelse, så det skal folk nok tage godt imod.

Pipfri har været i handlen siden 2. januar.

Skal du smage kødfri kylling? Ja, det lyder da spændende Nej, jeg vil gerne have rigtig kød Det har jeg ingen holdning til Skal du smage kødfri kylling? 35 % Ja, det lyder da spændende 61 % Nej, jeg vil gerne have rigtig kød 4 % Det har jeg ingen holdning til Fejl Der skete desværre en fejl, prøv igen senere.

Se også: Nyt 'kød' revet væk: Derfor kan det ikke få Nøglehulsmærket