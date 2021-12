Stor it-fejl: Coronapas lammet

Nytårsaftensmorgen oplever flere danskere problemer med at vise coronapas, hvis de er vaccineret.

En it-fejl gør, at man ikke kan bevise, at man er vaccineret, hvis man for eksempel skal på café eller med toget.

Sundhed.dk oplyser til Ekstra Bladet, at fejlen skyldes en fejl hos Det Danske Vaccinationsregister. Første melding lød, at fejlen skulle være fikset klokken 09.30, men det er ikke tilfældet.

Fejlen slår både igennem i coronapas-appen, hos sundhed.dk og på MinSundhed, skriver Sundhedsdatastyrelsen i en pressemeddelelse.

- Hvis du er blevet testet for nylig eller har været smittet, vil du fortsat kunne se dit coronapas, lyder det.

- Er du derimod vaccineret, er det ikke sikkert, at passet vises korrekt, oplyser styrelsen.

- Vi arbejder på højtryk for at løse problemerne, men vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige noget om, hvornår de er løst, skriver Sundhedsdatastyrelsen i pressemeddelelsen.

Fejlen har fået DSB til midlertidigt at ophæve kravet om coronapas i toget.

