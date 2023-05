Stor jysk fabrik erstatter store bededag med store kursusdag

De nye centrale overenskomster indeholder ikke en direkte erstatning for den sløjfede store bededag, men på en af landets store virksomheder er det til gengæld lykkedes at få en kompensation.

Kemifabrikken FMC mellem Harboøre og Thyborøn har landet en aftale om, at alle ansatte får uddannelse som erstatning for den mistede store bededag, skriver Fagbladet 3F.

- Jeg synes, at det er superfedt. Kollegaerne bliver opkvalificeret, og de kan bruge den viden, hvis de søger andre steder hen, og vi får sat fokus på, at det er vigtigt at uddanne sig, siger Jens Christian Rønn Iversen, der er fællestillidsmand på FMC, der tidligere hed Cheminova.

Dagen er med fuld løn og behøver ikke blive afholdt på den dato, som tidligere var store bededag, det skal bare være en gang om året. De ansatte har mødepligt.

Den nye kursusdag er en del af den nye to-årige lokalaftale, som tillidsfolk på fabrikken har fået forhandlet hjem med ledelsen.

Her er der også pæne lønstigninger på otte kroner i timen 1. marts 2023 og otte kroner igen 1. marts 2024. Det vil sige, at grundlønnen ender på 198,25 kroner i timen næste år. Sammen med den mindre indbetaling fra de ansatte til pension fra juni i år og to procent ekstra på fritvalgskontoen fra marts 2023 vurderer Jens Christian Rønn Iversen, at det vil sikre reallønnen.

- Det ser ud, som om at vi kommer til at hente det, som vi har tabt på grund af inflationen. Vi når også målet om at hente omkring to tredjedele af lønstigningen lokalt.

Der er også pæne stigninger i lønnen til lærlinge, så den ender på 150,66 kroner i timen efter fire år, en hel del mere end overenskomstens sats på 136 kroner i timen.