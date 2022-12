Stor kæde dropper tilbudsavisen

Der bliver fra nytår en tilbudsavis mindre i de østjyske postkasser. Supermarkedskæden Lidl dropper den fysiske papiravis, efter at den samme manøvre blev gennemført med succes i København. Det skriver TV2 Østjylland.

Kæden kører forsøget fra uge et til otte, inden det besluttes, om det skal være permanent.

- Der er selvfølgelig mange overvejelser i spil, men vi ser, at flere og flere af vores aarhusianske kunder vælger den trykte tilbudsavis fra og tyer til de digitale løsninger, siger Rasmus Pape, indkøbs- og marketingdirektør i Lidl Danmark.

Avisen droppes for at spare miljøet for papir til tryksagerne.

Forsøget i København gik bedre end forventet og blev gjort permanent i starten af 2022.

Alligevel er det i første omgang et forsøg i otte uger. Herefter er den tilbage i postkassen, mens forsøget evalueres - og blandt andet om det har påvirket omsætningen.

- Efter den evaluering tager vi en beslutning, om det skal være permanent, eller vi skal prøve andre områder som Silkeborg eller Randers, siger Rasmus Pape, indkøbs- og marketingdirektør i Lidl Danmark, til TV2 Østjylland.

Cirka 49.000 husstande i Aarhus modtager avisen, men forsøget i hovedstaden viste, at kunderne gerne brugte kædens app eller onlineavis. Den trykte avis kan fortsat hentes i butikkerne.

TV2 Østjylland har også spurgt Salling Group, der står bag Bilka, Føtex og Netto.

- Vi har ikke nogen planer på nuværende tidspunkt at droppe papirstilbudsavisen, siger Jacob Krogsgaard Nielsen, Press Manager, Salling Group.