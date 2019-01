Stor lussing til Trump: Senatet afviser milliarder til grænsemur

Præsident Trumps seneste budgetforslag, som blandt andet indeholder 5,7 milliarder dollars til finansiering af grænsemur mod Mexico, har ikke fået tilstrækkeligt med stemmer i Senatet til at blive gennemført.

Det skriver Reuters og AP.

Forslaget var republikanernes bud på at få genåbnet det offentlige statsapparat, der har været delvist lukket ned i en periode på over en måned.

Også demokraterne havde stillet med et forslag. Også det forslag er blevet afvist.

Ifølge CNN faldt Trumps forslag med stemmefordelingen 50-47.

Demokraternes forslag blev forkastet med stemmefordelingen 52-44.

Demokraterne sigtede på midlertidigt at standse nedlukningen af statsapparatet og så drøfte en løsning på uenigheden om grænsen sideløbende.

For at få vedtaget forslagene krævedes 60 stemmer til fordel for forslaget, skriver CNN.

Republikanere og demokrater er fortsat rygende uenige, og det er stadig Trumps krav om, at budgettet skal indeholde 5,7 milliarder dollar til finansiering af en grænsemur mod Mexico, der blokerer.

Demokraterne vil ikke være med til det, og derfor faldt præsidentens forslag.

Amerikanske medier hæfter sig ved, at konsekvenserne ved den midlertidige lukning af det offentlige statsapparat i USA om en uge vil have kostet flere dollars end opførelsen af den kontroversielle grænsemur.

800.000 statsansatte har nu ikke fået løn for anden måned i træk.

Hvis Trumps forslag mod forventning var blevet vedtaget i Senatet, var vejen dog ikke banet for Trump og hans mur.

For hans budget skal også godkendes i Repræsentanternes Hus. Her sidder et demokratisk flertal klar til at stemme hans budget ned.

Problemerne med at nå til enighed om budgettet har i øvrigt medført, at præsidentens årlige tale om nationens tilstand - State of the Union - udskydes.

Den skulle efter planen have været afviklet 29. januar.

Der sidder 53 republikanere i Senatet, 45 demokrater og to senatorer, der ikke er medlemmer af de to partier.

Opdateres...