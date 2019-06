Stor møbelbutik går konkurs

Ved skifteretten i Roskilde er Casanova Møbler ApS, der har en fysisk butik i Ringsted, taget under konkursbehandling.

Det skriver sn.dk.

Ifølge virksomhedens direktør Bjarne Jensen har Ringsted Kommunes langvarige klimatilpasningsprojekt i Ringsteds bymidte ledt til en længere periode med svigtende salg.

Gravearbejdet har, siden det begyndte for over et år siden, haft påvirkning på butikkens omsætning, men det er særligt, da gravearbejdet gik i gang uden for butikken, at det kunne mærkes.

- I begyndelsen mistede vi en halv million kroner i omsætning om måneden. Det havde vi muskler til at klare, men efter gravearbejdet afspærrede for al trafik uden for vores butik i Nørregade, har vi mistet op imod 50 procent af vores omsætning, fortæller Bjarne Jensen til sn.dk.

Casanova, der kalder sig Danmarks største design shop på nettet, har tæt på 80.000 følgere på Facebook og her forklarede man for en uges tid siden situationen.

Over for sn.dk forklarer Bjarne Jensen, at man formentlig kunne have klaret faldet i omsætningen, hvis det havde stået på i en måned, men fem måneder efter, var hullet i kassen for stort til, at det var ansvarligt at fortsætte:

- Derfor valgte vi selv at indgive konkursbegæring efter rådgivning fra selskabets advokat, siger Bjarne Jensen, der har været direktør i butikken sammen med Sussie Holm-Hansen, som er sygemeldt.