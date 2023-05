Stor mystik: 30 ton eksplosive kemikalier forsvundet

Det lyder måske som plottet til et afsnit af tv-serien Breaking Bad, men den er altså god nok.

30 ton eksplosive kemikalier er nemlig forsvundet under en togtur i Mojave-ørkenen i det sydlige Californien, USA.

Det skriver tech-mediet Gizmodo.

Helt konkret er der tale om ufattelig store mængder ammonium-nitrat, der både bruges til gødning, men som også kan bruges til at lave sprængstof med.

Forseglingen ikke brudt

kemikalierne blev fragtet fra Wyoming tværs over flere stater, og virksomheden Dyno Nobel, der stod for fragten, har nu bedt The Nuclear Regulatory Commission (NRC) om at undersøge sagen.

Deres opgave er blandt andet at sikre en sikker brug af radioaktive materialer.

Det vides ikke på nuværende tidspunkt, hvornår kemikalierne er forsvundet, men en talsmand fra Dyno Nobel har fortalt, at de var forseglet ved afgang – og at forseglingen ikke var brudt ved ankomsten.