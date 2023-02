Stor mystik i Japan: Er det en spionkugle?

Mystikken har den sidste måned kredset om uidentificerede objekter i det nordamerikanske luftrum.

Men nu er en mystisk stor jernkugle dukket op ved kysten i Japan.

Det britiske medie The Guardian skriver, at en orangefarvet jernkugle giver anledning til spekulationer, efter den er blevet fundet på en strand i kystbyen Hamamatsu.

Under en spadseretur fandt en indbygger kuglen og valgte omgående at tilkalde politiet.

Området blev efterfølgende spærret af, og bombespecialister undersøgte kuglen, som skulle måle omkring halvanden meter i diameter.

Der er ingen tegn på rumvæsener i forbindelse med nedskydningerne af flyvende 'objekter', lyder det på et pressemøde i Det Hvide Hus Det Hvide Hus måtte afvise at de uidentificerede objekter i det nordamerikanske luftrum. havde noget med aliens at gøre.

Forskellige teorier

De japanske myndigheder har ikke kunnet afklare, hvad det er for et objekt, der er blevet fundet.

Men undersøgelser viser, at kuglen er hul, og den er ikke eksplosiv. Ifølge The Guardian er der ej heller noget, der tyder på, at der er tale om et spionobjekt.

Kuglen har angiveligt ligget på stranden i mere end en måned, og det er bestemt ikke noget, der huer lokalbefolkningen.

Det japanske forsvar er i gang med at finde ud af, hvad det er for et objekt, og hvor det kommer fra.