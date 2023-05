Stor mystik: Massive mængder pasta dumpet langs å

Buon appetito!

Bunker af ukogt pasta er på mystisk vis blevet dumpet langs en å i Old Bridge i den amerikanske delstat New Jersey.

Billeder af den bizarre losseplads har fået nettet til at koge, mens lokale mener at vide, hvem kokken bag pasta-mysteriet er.

Det skriver CNN.

Fjernet fra emballagen

Over for mediet bekræfter Himanshu Shah, der er virksomhedsadministrator i Old Bridge, at de enorme mængder pasta er blevet kylet i naturen.

- Vi vil anslå, at flere hundrede pund ukogt pasta er blevet fjernet fra emballagen og derefter dumpet langs åen, lyder meldingen.

I første omgang blev politiet kaldt til stedet for at undersøge de nærmere omstændigheder, og siden blev pastaen fjernet. Det krævede to timer og 15 læs i en trillebør at nå til bunds i den ordentlige portion.

Himanshu Shah oplyser, at pastaen formentlig kun nåede at ligge langs åen i kort tid. Foto: AP/Ritzau Scanpix

Ingen andre muligheder

Til CNN fortæller Nina Jochnowitz, der bor i lokalområdet, at vedkommende, der har dumpet pastaen langs åen, er 'en beboer i nabolaget'. Hun vil dog ikke svare på, hvem gerningspersonen er af hensyn til familien.

- Når man ikke har mulighed for at slippe af med lortet, gør folk det på den bedst mulige måde for dem selv, siger hun.

Byens borgmester, Owen Henry, ærgrer sig over, at vedkommende ikke har spurgt myndighederne til råds, så pastaen kunne være blevet doneret eller bortskaffet på anden vis.

Episoden bliver efterforsket af politiet.