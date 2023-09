Stor mystik om fatalt resortsammenstød

To franske turister er blevet skudt og dræbt af kystvagten i Algeriet. De dræbtes ven fortæller nu, at de for vild inden drabene, men det er fortsat uklart, hvorfor der blev åbnet ild

En fatal og tragisk hændelse ved et strandresort trækker lige nu overskrifter i Frankrig.

Det skriver flere internationale medier, heriblandt The Guardian og Le Parisien.

Hændelsen fandt sted 29. august, hvor fire feriegæster havde lejet vandski på deres hotel på grænsen mellem Algeriet og Marokko. Mændene sejlede efterfølgende ind på algerisk territorium, og så gik det galt. Helt galt.

Af ukendte årsager blev der åbnet ild mod de fire fransk-marokkanere, og to endte med et blive dræbt, mens en tredje blev anholdt.

Siden da har det været et mysterium, hvorfor den algeriske kystvagt pludselig skød på sagesløse feriegæster på vandscooter. Myndighederne i Algeriet har endnu ikke meldt noget ud officielt.

For vild

Det samme gælder talspersonen for Marokkos regering, Mustapha Baitas, der har nægtet at udtale sig om sagen.

Men nu har det række marokkanske medie Le360 talt med den fjerde og sidste mand, der var med på scooterturen.

Han fortæller, hvordan han og hans venner for vild.

- Vi for vild, men fortsatte bare, indtil vi kunne se, at vi var i Algeriet. Det vidste vi, fordi en stor sort båd kom direkte imod os, og så begyndte de at skyde. Jeg takker Gud for, at jeg ikke blev dræbt, men de dræbte min bror og min ven. Fem kugler ramte min bror og min ven, siger Smail Snabe.

Iskold luft

Forholdet mellem nabolandene Marokko og Algeriet har i knap 50 år været iskoldt som følge af en konflikt i Vestsahara.

På den ene side står det marokkanske kongerige og på den anden side står befrielsesbevægelsen Polisario Front, der kæmper for selvstændighed i regionen med støtte fra Algeriet.

Længe har der været våbenhvile, men i 2021 var der igen ballade. Her blussede den op igen, efter at Algeriet med støtte fra berbere blev beskyldt for at stå bag en fjendtlig handling rettet mod Marokko.

Siden da har der været en nervøs stemning ved grænsen mellem de to lande.