Stor mystik: To forsvundet i regnskov

En storstilet eftersøgning finder lige nu sted i den brasilianske del af Amazonas.

Den britiske journalist Dom Phillips og en lokal embedsmand ved navn Bruno Araújo Pereira har siden søndag været forsvundet i en fjerntliggende del af regnskoven.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Dom Phillips var i Valle do Javari for at lave research til en ny bog. Arkivfoto: Joao Laet/Ritzau Scanpix

Dukkede aldrig op

Phillips arbejder på en bog om bevarelse af Amazonas, hvorfor han og Pereira befandt sig i Valle do Javari, som er et af de største indfødte territorier i Brasilien. De blev sidst set søndag, da de skulle sejle retur fra Valle do Javari til byen Atalaia do Norte.

Under normale omstændigheder tager sejlturen omkring en time, men de to dukkede aldrig op i Atalaia do Norte. Derfor har man nu igangsat en kæmpe eftersøgning i området, som ifølge AP har været plaget af voldelige konflikter mellem fiskere, krybskytter og officielle sikkerhedsagenter.

AP skriver, at Pereira førhen har modtaget en strøm af trusler fra illegale fiskere og krybskytter, og at han derfor gik med pistol. Journalisten og embedsmanden skulle også under denne tur have modtaget trusler.

Beder til de har det godt

Dom Phillips kone, Alessandra Sampaio, har på Twitter delt en række tweets, hvor hun beder til, at manden og Pereira er i live.

'Jeg kan kun bede til, at Dom og Bruno har det godt et eller andet sted, forhindret i at fortsætte af en eller anden teknisk grund, og at alt dette blot bliver endnu en historie i et liv fyldt med dem,' skriver hun, men anerkender samtidig de risikoer, der er forbundet med at befinde sig i området.

Brasiliens tidligere præsident Luiz Inácio da Silva har også kommenteret på Phillips og Pereiras forsvinden.

'Jeg håber, at de bliver fundet snart, og at de har det godt og er i sikkerhed,' lyder det fra den tidligere præsident.