Stor naturbrand: Brandfolk fra otte stationer tilkaldt

Op mod 80 brandmænd har været til stede for at forsøge at slukke branden, siger operationschef

En større naturbrand har hærget onsdag eftermiddag i Sønder Omme Plantage i det sydlige Jylland.

Branden har været så omfattende, at det lokale brandvæsen har været nødt til at tilkalde forstærkninger fra syv andre brandstationer.

Det oplyser Jan Møller, operationschef ved TrekantBrand til Ekstra Bladet.

Han fortæller, at brandvæsnet endnu ikke har et overblik over, hvor stor en del af det 823 hektar store område, som har været under flammer.

80 mand tilstede

Operationschefen fortæller, at brandvæsnet har været massivt til stede.

- Vi har fået hjælp fra otte forskellige brandstationer, og vi er omkring 80 mand tilstede, fortæller Jan Møller.

Brandvæsnet blev gjort opmærksomme på branden klokken onsdag klokken 12. Foto: TrekantBrand

Han siger, at der er ved at være kontrol over situationen.

- Vi fik meldingen om branden klokken 12. Den skulle gerne være under kontrol nu, så vi er begyndt at kunne sende nogle mænd hjem, fortæller han.

Uvis årsag

Ifølge Jan Møller er det stadig uvist, hvordan branden er opstået.

Brandmændene har kæmpet for at afgrænse ilden. Foto: TrekantBrand

- Politiet er på sagen, men vi er lidt i tvivl om hvordan, branden er opstået.

- Vi ved ikke, hvad der kan være sket. Men det kunne måske være et forsøg på en kontrolleret afbrænding i området, som ikke er gået.

Han oplyser, at der ingen tilskadekomne som følge af naturbranden.

- Og der er heller ingen materiel skade, siger Jan Møller.

Opdatering: Trekantsområdets brandmyndigheder skriver på Twitter, at branden nu er helt under kontrol. Der pågår efterslukning og pakning af materiel. De skriver, de fortsat er tilstede med styrker i området.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

I sidste uge faldt der dom mod tre rappere, der var tiltalt for at røve og afpresse tre ofre i en såkaldt sexfælde. Hør mere i ugens udgave af 'Afhørt' herunder eller i din podcast-app.