Stor nazi-ørn skal sættes til salg

Uruguays forsvarsministerium skal sætte en stor naziørn i bronze til salg.

Den godt 350 kilo tunge bronze-skulptur prydede i sin tid hækken på det tyske lommeslagskib Graf Spee, der blev sænket af egen besætning ud for Montevideo i december 1939, skriver Bild.

Skulpturen er lidt over to meter høj og blev i 2006 hentet op fra havets dyb af et privat bjergningsfirma.

Efter at bronze-skulpturen blev fundet, udspandt der sig en årelang strid om det retmæssige ejerskab. Nu har en domstol besluttet, at skulpturen skal sættes til salg. Ifølge Bild kan regeringen i Uruguay stadig nå at anke dommen.

Salget skal effektueres inden 90 dage, fastslår retten. Den foreløbige vurdering lyder på fire millioner dollars.

Den forbundstyske regering ønsker ikke, at skulpturen skal sættes til salg på det frie marked, da man frygter, at nazister skal erhverve skulpturen, og at den i den sammenhæng ender med at blive genstand for kultisk tilbedelse.

Den tyske regering fortrækker i stedet, at den store ørn i stedet havner på et museum.

Det tyske krigsskib endte sine dage på bunden af udmundingen af Rio de la Plata, efter at skibet var blevet spottet af en britisk flådestyrke.

Efter et søslag tog det skadede tyske krigsskib flugten og sejlede til Montevideo.

Efter diplomatisk pres måtte skibet atter forlade Montevideo, og ud for havnen gav kaptajnen ordrer til, at skibet skulle sænkes.

Kaptajnen, Hans Langsdorff, begik efterfølgende selvmord i Buenos Aires.