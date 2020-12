Stor netbank nede

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. sms-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

De seneste timer har netbanken hos Nordea været nede. Og det giver en række kunder problemer på årets sidste bankdag, hvor mange har brug for at betale regninger eller få overblik over løn, pensioner og andre indbetalinger.

Der har også været problemer med at gennemføre investeringer via bankens portal.

Ifølge Nordea findes der dog en løsning til at bruge netbankens normale funktioner, mens der arbejdes på højtryk for at få den til at fungere igen.

Mobilbanken, der er en app til iPhone og Android, virker nemlig, hvilket flere af Ekstra Bladets læsere bekræfter. Det ifølge banken allerede i dag en meget brugt løsning til at tilgå banken på.

Sådan ser fejlbeskeden ud, som brugerne bliver mødt af. Læserfoto

Ukendt tidshorisont

Systemet har kortvarigt været oppe at køre tidligere i dag, oplyser Nordeas pressetjeneste til Ekstra Bladet.

Men fejlen er vendt tilbage og var kort før klokken 16 fortsat ikke løst. Der er p.t. ingen tidshorisont på, hvornår det sker.

Det burde i øvrigt alene være netbanken og ikke betalinger med bankens kort, der giver problemer.

Du kan følge den aktuelle driftsstatus hos Nordea her.

