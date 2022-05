Stor politiaktion på Frederiksberg.

Politiet er lige nu massivt til stede ved VUC på Falstersvej, hvor der har lydt et stort brag

Et elskab brød i brand efter at have kortsluttet ved Falstersvej på Frederiksberg.

I forbindelse med kortslutningen udløste det et stort brag.

Københavns Politi meddeler, at der er en person, som er blevet kørt på hospitalet, men har ingen tegn på skader.

Politiet troede tidligere, at der var tale om en eksplosion, men blev efterfølgende klar over, at braget skyldtes kortslutningen.

Elskabet skulle befinde sig uden for skolen og har sandsynligvis været udsat for overspænding, fortæller den centrale vagtleder ved Københavns Politi.

Politiet melder, at alt er under kontrol og de nødvendige myndigheder er på stedet.

Der er ikke sket skade på skolen eller på personer i området.

Falstersvej er nu åbnet igen, efter at have været afspærret i forbindelse med aktionen. Politi og brandvæsen er på stedet.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

En forvaringsdømt voldtægtsforbryder forsøger at komme på fri fod. Manden er dømt for to voldtægter begået samme nat. I det ene tilfælde holdt han en kniv mod kvindens hals. Hør mere i 'Afhørt' herunder eller i din podcast-app