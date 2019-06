Stor redningsaktion: Seks brandmænd kaldt ud for at befri Milo

Den lille gravhund tiltrak sig stor opmærksomhed, efter den var fanget 24 timer under terrassen i sin families have

Det var en noget rystet 'hunde-mor', der mandag måtte ringe 112, fordi hendes syv-årige gravhund Milo var blevet fanget under terrassen.

Og det var da heller ikke noget beredskabet tog let på.

De dukkede nemlig op seks mand høj med værktøj og en brandbil til at redde den uheldige hund.

Milo havde dagen før sneget sig ud under en fødselsdagsfest i huset i Gentofte og var på uforklarlig vis endt med at sidde mast fast i en rævegrav under husets terrasse.

Det fortæller ejeren Lisbeth Alcover Chulvi til Ekstra Bladet.

- Jeg lagde slet ikke mærke til, at han var smuttet ud, og da han stadig ikke var kommet hjem om aftenen, tænkte jeg egentlig ikke så meget over det. Det var først om natten, da jeg hørte ham gø og pibe, at både mig og min søn kom ud for at lede efter ham, fortæller hun.

Der blev arbejdet hårdt og hurtigt på at redde gravhunden. Foto: Mogens Flindt

For langt inde til at se

De to fandt Milo, men kunne ikke se ham. Hunden blev ved med at gø, men hverken Lisbeth eller hendes søn kunne finde ud af, hvor langt inde han befandt sig.

- Dagen efter ringede jeg til alle, og det var jo meget hårdt, at han lå mast derinde. Vi havde fat i alle fra Dyrenes Beskyttelse til en kloakmester som foreningen for gravhunde havde anbefalet. Til sidste ringede vi til beredskabet, der så dukkede op.

De seks brandmænd havde små skovle med, som de brugte til at lokalisere Milo.

- Pludselig kunne man se en lille snude, og vi var jo så lykkelige for, at de havde fundet ham. Det havde virkelig virket håbløst at få ham ud.

Der var derfor også stor gensynsglæde, da den lille gravhund endelig var helt befriet fra jorden.

- Han er meget træt, men han skal nok blive helt klar til at være gravhund igen, forsikrer Lisbeth om.

Lisbeth var lykkelig, da de to var forenet igen. Foto: Mogens Flindt

Lukkes helt af

Hun har efter hændelsen da også besluttet, at der nu skal lukkes helt af ved hullerne under terrassn.

- Vi har ikke lukket af tidligere, fordi der bor pindsvin under, men det bliver vi nødt til nu. Så heldige er vi nok ikke to gange, siger hun.

Lisbeth er meget taknemmelig for brandmændenes indsats og er helt sikker på, at det ikke var gået uden dem.

- Vi kunne ikke se, hvor langt var inde, og vi var bange for at gøre noget selv, fordi jorden måske kunne styrte sammen og kvæle ham, fortæller hun.