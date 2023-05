Stor rejsedag i vente: Over 94.000 passagerer gennem Københavns Lufthavn

Der er tryk på kedlerne i Københavns Lufthavn i dag, når over 94.000 passagerer forventes at skulle gennem lufthavnen.

- Det er den største rejsedag siden sommeren 2019 - altså før corona, siger Senior Kommunikationsrådgiver hos Københavns Lufthavn Lene Elmegaard til Ekstra Bladet.

Ifølge hende forventer de en problemfri rejsedag, og indtil videre er der ingen meldinger om forsinkelser.

Københanvs Lufthavn har ellers været plaget af forsinkelser som følge af spændinger mellem flyvelederne og deres arbejdsgiver, Naviair.

Men ifølge Lene Elmegaard er der ikke mangel flyveledere på denne enorme rejsedag.

Største rejsedag i fire år

Søndag er den største rejsedag i næsten fire år, og det skyldes, at mange har øjnet muligheden for at tage et smut til udlandet i forbindelse med Kristi himmelfart.

- Vi kan se, at der har været rigtig mange afgange både onsdag og torsdag, og i dag kan vi så se en stor samling af ankomster, siger Lene Elmegaard.

Hvis du skal gennem Københavns Lufthavn i dag, råder Senior Kommunikationsrådgiveren dig til at komme i god tid og som altid holde sig orienteret.