Stor rejselyst giver længere ventetid på pas

Efter en langvarig coronanedlukning er der igen åbnet for, at danskerne kan rejse udenlands på ferie.

Men mange pas er tilsyneladende udløbet, mens coronaen har hærget og tvunget flyene til at blive på jorden.

Det har resulteret i en stærkt stigende efterspørgsel efter nye pas. Med længere leveringstid til følge.

- I takt med at vi alle har fået mulighed for at rejse udenlands igen, har mange borgere fået behov for at få nyt pas.

- Rigspolitiets pasproducent har således oplyst til Rigspolitiet, at de i den seneste tid har modtaget flere bestillinger i ugerne 22 til 25 sammenlignet med de samme uger i 2019, oplyser Rigspolitiet i et skriftligt svar.

Det betyder, at borgerne skal væbne sig med tålmodighed, når de skal have fornyet det rødbedefarvede legitimationskort.

- Pasproducenten har oplyst, at de gør alt, hvad de kan for at håndtere situationen, og at borgerne desværre på nuværende tidspunkt må forvente lidt længere leveringstid end sædvanligt, skriver Rigspolitiet.

Det er kommunernes borgerservice, der tager imod bestillingerne af pas.

Hos Københavns Kommune er der ifølge kommunens hjemmeside en leveringstid på almindelige pas på mindst fire uger.

I Aarhus Kommune tager det cirka tre uger at få lavet et nyt pas.

Det samme er tilfældet i Bornholms Regionskommune.

Er man sent ude med bestillingen af pas, er der mulighed for at få udstedt et såkaldt haste-pas.

Men også her er der flere steder længere ventetid end normalt.

Hvis passet er udløbet inden for de sidste tre måneder, er det ifølge borger.dk også en mulighed at få sit pas forlænget én gang.

Men kun i det tilfælde, at det ikke er muligt at nå at bestille et nyt pas, eksempelvis ved akut opstået behov for at rejse.

Man skal ifølge borger.dk også være opmærksom på, at det ikke er alle lande, der accepterer en forlængelsespåtegning i passet.