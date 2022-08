Stor renteforvirring: Derfor sker det

Det kan være forvirrende at læse om centralbanker, der hæver renten, mens renterne på lange realkreditlån falder. Her er forklaringen

Får vi recession?

Det er fortsat et af de helt store spørgsmål, som økonomer i øjeblikket slås om. Nogle mener, at den kan undgås, mens andre er sikre på, at den kommer - og at den vil ramme hårdt.

Svaret kender vi ikke endnu.

I øjeblikket forsøger centralbankerne at bekæmpe den voldsomme inflation, der har hærget det meste af 2022. Det gør de ved at sætte renterne op, men hvis det fortsætter, risikerer vi en inflation, som vil betyde, at de lange renter igen vil falde.

Ifølge boligekspert og COO i Mybanker ser vi allerede et finansmarked, der reagerer på forventningen om recession.

- Man har taget forskud på recessionen. De lange renter er forventningsprægede, og derfor har vi set, at de er begyndt at falde. Omvendt er de korte renter afhængige af centralbankerne, der i øjeblikket hæver renten, siger Mikael Mogensen.

Et godt eksempel på, at de lange renter er et udtryk for en forventning, er forårets trend med voldsomt stigende lange renter. Denne stigning skete i forventning til, at centralbankerne ville hæve renten, mens de korte renter fortsat lå meget stille, fordi centralbankerne endnu ikke havde hævet renten.

'Rød alarm'

Når de lange renter falder, og de korte renter stiger - som det er tilfældet nu - kan der ske en såkaldt invertering af rentekurven.

Det er allerede sket, og det betyder, at renten på de korte toårige amerikanske statsobligationer overstiger renten på de tiårige.

Historisk set er inverteringen en rød alarm, der anses som en varsling om, at USA's økonomi vil være i recession inden for to år.

