Stor restaurantkæde overrasker

Kriseramte Jensens Bøfhus har netop præsenteret et overskud efter mange års store problemer. Selv coronakrisen tror man nu på at kunne klare

Jensens Bøfhus har i længere tid lignet en virksomhed på randen af kollaps.

Efter seks år med underskud og udskiftninger i ledelsen kunne restaurantkæden dog onsdag fremvise noget, de længe har hungret efter, nemlig et overskud, skriver Fyens Stiftstidende.

Af deres årsregnskab for 2019 fremgår det således, at det Odense-baserede selskab kom ind i det nye årti med 10 millioners plus før skat - ni millioner efter.

Kun tre måneder inde i det nye årti blev de dog lige som mange andre restaurationer kastet ud i endnu en omgang økonomisk stormvejr, da restauranterne blev lukket ned i marts.

Stormvejr, de imidlertid satser på at kunne komme igennem, efter Nykredit Bank er gået med til yderligere lån, aktionærerne samtidig har kvitteret med et lån på 10 millioner kroner, og restauranterne nu mandag blev genåbnet.

- Siden det blev skrevet, har vi åbnet restauranterne, og det gør mig mere optimistisk, så jeg er helt sikker på, at vi er i stand til at klare os igennem året, lød det over for Fyens Stiftstidende fra administrerende direktør Anders Nikolaisen.

Lockout før lockdown

Før coronakrisen havde ejerne måttet smide ekstra i kassen for at sikre bøfhusets overlevelse, herunder 20 millioner kroner i marts 2019. Samtidig måtte det for hr. og fru Danmark populære spisested lukke fire restauranter og blandt også sælge ud af den kunst, der har mødt gæsterne i kædens restauranter.

Krisen har været tung for Jensens Bøfhus, som i april afskedigede 250 ud af 700 medarbejdere. Særlig tung blev den af, at de fik afslag på at anvende regeringens ordning om lønkompensation.

Afslaget blev begrundet med, at kæden befandt sig midt i en faglig konflikt med Fagforbundet 3F, som efter virksomhedens varslinger om en lockout af medarbejderne var ved at tage hul på medarbejderstrejke og blokade.

3F havde på det tidspunkt i halvandet år uden held søgt at forhandle en overenskomst på plads.

Parterne raslede stadig med sablerne, da landet lukkede ned, og beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) meddelte derefter, at virksomheder ikke kunne få kompensation for stillinger omfattet af en konflikt.

Regeringen og erhvervsminister Peter Hummelgaard ville ikke give hjælp til Jensens Bøfhus, der var i krig med fagforeningen. Foto: Ida Guldbæk Arentsen/Ritzau Scanpix

Se også: Jensens Bøfhus fyrer 250 medarbejdere

Se også: Jensens Bøfhus skrotter 3F: Klar til konflikt