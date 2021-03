Stor sikkerhedsbrist: Fik adgang til 150.000 kameraer

En amerikansk virksomhed, der producerer overvågningskameraer, har fået et ordentligt slag på omdømmet og stoltheden, mens en række virksomheder og offentlige institutioner har fået krænket deres sikkerhed efter et omfattende hackerangreb tirsdag.

Det skriver Bloomberg.

En gruppe af hackere har således fået adgang til 150.000 overvågningskameraer fra virksomheden Verkada. Kameraerne har blandt andet været at finde på Tesla-fabrikker, i fængsler, skoler, hospitaler og på politistationer.

Ud over at have fået adgang til de direkte billeder fra alle kameraerne, hævder hackerne ligeledes at have fået adgang til de mange tusinde kameraers arkiv.

'For sjovt til at lade være'

Ifølge Bloomberg, der har fået vist nogle af de optagelser, hackerne har skaffet sig adgang til, er formålet med angrebet af vise, hvor 'omsiggribende overvågningen er blevet, og hvor nemt, det er, at skaffe sig adgang til dem.'

Tillie Kottmann, der er en af hackerne, der har taget ansvaret for angrebet, siger, at motivet for handlingen er 'masser af nysgerrighed, en kamp for informationsfrihed og mod intellektuel ejendomsret, en stor grad af anti-kapitalisme, en smule anarkisme - og så er det bare for sjovt til at lade være.'

Ifølge Kottmann var metoden til at få adgang til alle kameraerne meget simpel. Således fortæller han, at de var i stand til at finde et brugernavn og adgangskode til en såkaldt 'super admin'-konto frit tilgængeligt på nettet, og med denne konto var de i stand til at få adgang til samtlige kameraer i Verkada.

Adgang lukket

Efter Bloomberg kontaktede Verkada vedrørende historien, mistede hackerne adgang til kameraerne.

- Vi har deaktiveret alle interne administratorkonti for at forhindre uautoriseret adgang. Vores interne sikkerhedsfolk og et eksernt sikkerhedsfirma er i gang med at undersøge omfanget, og vi har underrettet politiet, lyder det i en udtalelse fra Verkada til Bloomberg.

Verkada blev grundlagt i 2016 og sælger overvågningskameraer, som kunderne kan tilgå og styre via nettet. Ifølge Bloomberg var virksomhedens værdi i januar 2020 anslået til at være 1,6 millarder dollars, svarende til omkring 10 milliarder kroner.

En sag, der ligner den fra aktuelle, blev afsløret tilbage i 2014. Her delte en hjemmeside direkte billeder fra kameraer over hele verden - blandt andet danske hjem - fordi disse kameraer kun var beskyttet af en standard-adgangskode, som bagmændene dermed havde let adgang til.

Fremmede personer kan lynhurtigt komme ind på dit overvågningskamera, hvis det ikke er beskyttet. Sådan sikrer du dig.

