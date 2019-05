Stor skole konkurs: To ledere bortvist

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Produktionsskolen NV-Pro Campus, der har flere adresser på Sjælland blev mandag erklæret konkurs.

Efter konkursen er to ledere bortvist, mens elever og lærere er blevet sendt hjem.

Det skriver TV2 ØST.

Konkursen kommer, fordi skolen ikke har penge til at køre driften videre. De økonomiske udfordringer er opstået, fordi skolen siden 2018 har oparbejdet skattegæld, da skolen ikke har betalt A-skat og AM-bidrag.

- Vi må nok konstatere, at det ikke har været en forsvarlig måde, det har været gjort på. Men det er for tidligt at konkludere noget endeligt, men det er sådan noget, der skal undersøges som led i konkursforhandlingen, siger kurator for konkursboet Karsten Holt til TV2 ØST

Totalt uventet

Ifølge en af skolens elever, Nina Wirelli, havde eleverne fået at vide, at skolen var i økonomiske problemer.

- Men vi fik at vide, at det var blevet ordnet, og så har vi ikke tænkt mere over det. Men det, som vi alle fik at vide i dag, er totalt uventet. Det havde ingen af os regnet med. Jeg troede ikke, det var virkeligt, siger hun til TV2 ØST.

Skolens 35 lærere er sendt hjem uden løn. Eleverne er også sendt hjem og vil ikke få undervisning tirsdag.

Kurator Karsten Holt fortæller til TV2ØST, at han lige nu arbejder på at finde en løsning, så eleverne kan blive overført til andre skoler.

Ledere bortvist

Skolens bestyrelse skriver i en pressemeddelelse, at den er blevet opmærksom på forhold, der har indvirkning på skolens likviditet. Det drejer sig om udgifter til et vandrehjem og en efterskole samt manglende betaling af husleje og forbrug på Værftet i Holbæk fra 2015 til 2017 og i 2019. Derudover mangler medarbejderne at få udbetalt deres pension i februar i år.

De forhold har fået bestyrelsen til at bortvise to af skolens ledere.

Skolen har afdelinger i Holbæk, Tølløse, Svinninge, Asnæs og Nykøbing Sjælland.

Ekstra Bladet har tirsdag morgen forsøgt at få kontakt til NV-Pro Campus, men hverken skolens hjemmeside eller telefon var tilgængelig.