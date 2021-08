Stor skyskraber i brand i Italien

Det lignede nærmest en fakkel, da en en stor skyskraber, der går under navnet Torre Dei Moro, gik i brand i den sydlige del af Milano i Italien.

Flammerne brød ud klokken 17.36 søndag, skriver Corriere della Sera. De første meldinger lyder på, at ingen personer er kommet alvorligt til skade.

Branden begyndte på 15. etage, hvor en redder fortæller til Corriere della Sera, at der ikke var andet end en lille flamme, da de ankom til bygningen.

Dermed havde redningsfolk tid til at evakuere og advare folk, inden hele bygningen gik op i flammer.

Smeltede som smør

En beboer udtaler til samme medie, at brandmændene havde informeret om, at panelerne i den 60 meter høje bygning var brandsikre, men i stedet viste det sig, at de 'smeltede som smør'.

Brandmændene arbejder intensivt på stedet, men flammerne har fuldstændigt omsluttet den ydre del af bygningen, hvilket gør slukningsarbejdet besværligt, skriver Corriere della Sera.

Det er stadig uvist, hvordan branden opstod.

Bygningen er på 3700 kvadratmeter boliger, mens der også er 2700 kvadratmeter erhvervs- og kontorlokaler.