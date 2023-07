Stor stigning: Her vil danskerne hen

Er du en af de typer, som allerede ser frem til din næste ferie, før den nuværende er slut?

Så er du ikke den eneste.

Flere danskere er nemlig allerede i gang med at planlægge deres efterårsferie på trods af, at sommerferien for mange langt fra er slut.

'De fleste danskere begynder oftest først at booke efterårsferie, når sommeren er ved at slutte, og de er hjemvendt til dagligdagen. Derfor er det bemærkelsesværdigt, at vi allerede ser stigninger i søgninger på flybilletter i efterårsferien,' siger Per Christiansen, talsperson for rejsesøgemaskinen Momondo i en pressemedelelse.

Giver økonomisk mening

Ifølge tal fra Momondo er danskernes søgninger på flybilletter i efterårsferien steget drastisk sammenlignet med sidste år.

Annonce:

Ser man på rejser inden for Europa, er tallet steget med hele 34 procent. Her er det især storbyer som Paris og London, der trækker på danskernes lyst til at rejse samt destinationer med masser af solskin som Malaga og Mallorca. Uden for Europa er den store vinder New York.

- Det indikerer nemlig et skift i danskernes rejseplanlægningsadfærd denne sommer, hvor nogle måske allerede kigger efter deres næste rejse, mens de er afsted på ferie, siger Per Christiansen.

Han mener, at en del af forklaring ligger i, at det bedre kan betale sig at rejse under efterårsferien.

- Rent økonomisk giver det god mening at prioritere at rejse i efterårsferien, hvor flybilletter i gennemsnit er omkring 23 procent billigere end her i sommerferien. Og det gælder både i og uden for Europa.

Foto: Songquan Deng/Momondo

Stigning på 56 procent

Ser man på rejser uden for Europa, er stigningen på søgninger endnu større med 56 procent.

En af de rejsedestinationer, som især hitter blandt danskerne for tiden, er Nepals hovedstad, Kathmandu.

Annonce:

Søgninger på rejser til landet i det sydøstlige Asien har nemlig set en stigning på 284 procent, altså næsten en tredobling i forhold til sidste år ifølge Momondo.

- Nepal er et spændende, men for mange ukendt turistmål, som faktisk er ideelt at opleve i efterårsferien. Vejret er mildt og tørt, mens sigtbarheden til den berømte Himalaya-bjergkæde også er bedst på denne tid af året. Med sin bjergtagende natur, rige kultur og utrolige trekkingmuligheder vil Nepal tage pusten fra enhver, lyder det.