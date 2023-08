Stor stigning: Hunde ude af kontrol

Hunden er menneskets bedste ven, lige indtil den ikke er det længere.

Tidligere kunne Ekstra Bladet fortælle, at en 13-årig pige kom slemt til skade, da hun blev bidt af en hund i Sønderborg.

Nu viser en ny undersøgelse foretaget af Kantar Public, at næsten en tredjedel af danskerne har oplevet, at ejere ikke har kontrol over deres hund, mens mere end hver femte har oplevet, at hundens adfærd har gjort dem utryg.

Det skriver Gjensidige Forsikring i en pressemeddelelse.

Stigende antal skader

Samtidig med, at mængden af danske hundeejere er stigende, er der de seneste år også sket en stor stigning i antallet af skader, hvor hunden er den skyldige.

Antallet af skader forvoldt af hunde er således steget fra 6600 i 2020 til 7900 i 2022.

Det svarer til en stigning på cirka 20 procent.

'En ærgerlig udvikling'

Ifølge Henrik Sagild, der er direktør i skade i Gjensidige, er det en ærgerlig udvikling.

Annonce:

- Hunden er altid ejerens ansvar, og det betyder, at du skal sørge for, at den hverken er til gene for andre mennesker eller skaber utryghed. Folk har meget forskellige grænser, når det kommer til interaktion med hunde og andre husdyr, og det betyder altså, at du skal sørge for at have fuld kontrol over den - også selvom du bevæger dig i et område, hvor den godt må løbe frit omkring, siger han i pressemeddelelsen.

Rekordhøjt prisniveau

Men det er ikke kun mængden af hunde-forårsagede skader, der er steget.

Også prisen på erstatning for skader har løftet sig til et rekordhøjt niveau på over 5000 kroner i gennemsnit.

Særligt hunde uden snor fører til ærgerlige situationer og usikkerhed blandt danskerne, siger Henrik Sagild.

- Hunde er dejlige dyr, og derfor skal de behandles med kærlighed og respekt, hvor man bruger tid på at opdrage dem og holde dem under opsyn, hvis man er ude blandt andre. Og her påhviler der et ekstra ansvar, hvis man har sin hund uden snor, siger han.