Stor stigning i antal fly-dræbte

Hvis man skeler til statistikken, så var 2018 et farligere år end 2017 for de millioner af mennesker verden over, der valgte at stige ombord på et kommercielt passagerfly.

Det viser en analyse fra den hollandske konsulentvirksomhed Aviation Safety Group (ASG), der specialiserer sig i luftfartssikkerhed.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Ifølge opgørelsen døde 500 mennesker i flystyrt eller ulykker forbundet med flyrejser i 2018. I alt var der, hvad der svarede til ét flystyrt per tre millioner flyvninger.

Det er en stigning fra 2017, hvor bare 13 mistede livet i samlet to flystyrt på verdensplan. Opgørelsen omfatter kun større passagerfly.

Stigningen i 2018 er et brud på den faldende dødelighed ved flyrejser, der har været de sidste to årtier.

Men det gør ikke, at man skal være bange for at stige ombord på kommercielle fly, lyder det fra hollandske ASG.

- På trods af stigningen i 2018, så var året stadig det tredje mest sikre for flypassagerer verden over. Der er sket massive fremskridt i luftfartssikkerheden bare i de sidste ti år, siger chefanalytiker og direktør i ASG, Harro Ranter.

Til sammenligning var der i 2005 hele 1015 dødsfald forbundet med flyrejser.