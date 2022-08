Stor stigning i vandstanden er nu uundgåeligt

Det er uundgåeligt, siger eksperter nu.

En stor iskappe, svarende til 110 milliarder ton is, vil smelte ud i havet og hæve vandstanden i havene med 27 centimeter.

Det skriver The Guardian, der har oplysningerne fra et studie i tidsskriftet Nature Climate Change.

Studiet slår fast, at selv hvis vi stoppede alt CO2 udledning i dag, så ville iskappen stadig smelte og forøge vandstanden.

Et absolut minimum

Og ifølge Jason Box, der er professor ved Geological Survey of Denmark and Greenland (GEUS) og ledende skribent på studiet, er stigningen på 27 centimeter et 'meget konservativt, absolut minimum'.

- Realistisk, vil vi se dette tal fordoblet i dette århundrede, fortalte han.

De estimerede 27 centimeter er et minimum, fordi forskerne ikke har taget højde for alle måderne, som gletsjerisen smelter på i udkanten af iskappen, og fordi der kun er taget højde den globale opvarmning frem til nu.

Fortsat håb

Men de nedslående nyheder, bør ikke give anledning til at give op, men tværtimod at gøre en større indsats fremadrettet, mener William Colgan, der også er en af forskerne bag studiet.

- Hvis (CO2 udledningen fra, red.) 2012 blev et normalt igen, så ville det lede til en stigning på 78 centimeter (af vandstanden, red), hvilket er svimlende, og det faktum, at vi er på vej til at have det indenfor rækkevidde er chokerende.

- Men forskellen på 78 centimeter og 27 centimeter viser den forskel, det kan gøre at gennemføre Parisaftalen, fortæller Colgan.

Verdens lande indgik i 2015 Parisaftalen, hvor landene bandt sig til at holde den globale temperaturstigning godt under to grader.

Du kan læse mere om klimaftalen her.