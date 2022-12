Stor stigning under corona: Flere unge har psykiske problemer

En undersøgelse fra Syddansk Universitet viser, at der var en stor stigning af unge under coronapandemien, som havde psykiske problemer

Under coronapandemien led en stor del af ungdommen stor nød. Mange følte sig ensomme og isolerede.

Og det ser ud til, at det nu har store konsekvenser for de unges psykiske trivsel.

I hvert fald viser en undersøgelse lavet af Syddansk Universitet, som anvender data fra de national sundhedsregistre, at antallet af unge, som begyndte at bruge psykofarmika og som blev diagnosticeret med psykiatriske diagnoser er steget unger coronapandemien.

Og faktisk er det steget ret meget.

Tallene viser, at antallet af unge mellem 5 og 24-årige, som er begyndt at bruge psykofarmika er steget med 18 procent. Det handler blandt andet om sovemedicin, ADHD-medicin og antidepressiva. I aldersgruppen 12-17-årige var stigningen dog på hele 37 procent.

Derudover viser tallene, at der blandt 5 og 11-årige har været en stigning på 19 procent, som har fået en psykisk diagnoser. ADHD-diagnoser udgør 13 procent af de 19 procent.

- Vores studie peger på, at der under og efter pandemien var flere børn og unge, der havde alvorlige psykiske problemer, som krævede medicinsk behandling end før, forklarer Mette Bliddal, førsteforfatter på studiet og lektor ved Syddansk Universitet i en pressemeddelelse.

- Vi ser, at behovet for medicinsk behandling med psykiatriske lægemidler forekommer hos børn og unge med og uden tidligere psykisk sygdom.

Problemet går længere tilbage

Strategisk leder i mental sundhed ved Syddansk Universitet og seniorforsker, Maj Britt Nielsen, har i en årrække nu forsket i danskernes mentale sundhed, og konsekvenser af mistrivsel.

Og hun mener, at de udviklingen i tallene kan være et tegn på, at de følt sig ensomme og isolerede.

- De undersøgelser vi har lavet af danskernes generelle mistrivsel under Corona, det viser, at det især var følelsen af isolation og ensomhed, som gjorde udslaget i mistrivslen.

- Der er en masse unge mennesker, som ikke har kunnet se deres venner, gå i skole og meget andet, og det sætter sine spor.

- Er tallene så høje lige nu, fordi vi lige har overstået Corona? Kan vi forvente et fald igen, nu hvor tingene er blevet mere normale?

- Jeg tror måske, at vi kan forvente et lille fald. Men vi skal ikke forvente, at antallet af unge der mistrives falder helt. De unges mistrivsel og mentale sundhed har jo været udfordret lang tid før Coronapandemien også, og derfor så tror jeg, at vi fortsat kan forvente at se en lille stigning i antallet af unge, som har problemer med den mentale sundhed.

Kan have konsekvenser

Konsekvenserne ved en stor stigning af antallet af unge, som har det psykisk dårligt, kan være store for samfundet, vurderer Maj Britt Nielsen.

- Vi kan se i vores forskning, at de børn som mistrives psykisk, har større tilbøjelighed til at få dårlige karakterer, og ikke kunne varetage arbejde på samme måde. Derudover kan de unge komme til at kræve endnu mere behandling på sigt. Så på den måde kan det have samfundsøkonomiske konsekvenser.

Det er dog vigtigt for Maj Briit Nielsen at understrege, at der er ting man kan gøre, for at få det bedre.

- Man kan eksempelvis lave noget, som gør en glad. Det virker, viser forskningen. Selvom det måske lyder banalt.

- Derudover så er det jo vigtigt at vi også tager et samfundsmæssigt ansvar, i form af fokus på børns psykiske mistrivsel i daginstitutioner og skoler. Derudover så skal vi selvfølgelig sørge for, at unge, som har det svært, får den rette hjælp.

