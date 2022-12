Stor stigning vækker bekymring: Ni børn er døde af streptokokker

Et stor stigning i antallet af smittetilfælde med Gruppe A-streptokokker har i Storbritannien siden september forårsaget ni dødsfald blandt småbørn

I løbet af de sidste par måneder har Storbritannien særligt blandt småbørn oplevet en markant stigning i smittetilfælde med streptokok-infektioner.

Siden september er ni børn døde med infektionen. Seneste dødsfald er en femårig skoleelev fra Nordirland.

Det skriver det britiske medie Sky News.

Der er tale om Gruppe A-streptokokker (GAS), som er en hyppig årsag til infektioner hos mennesker.

GAS-infektioner kan medføre alt fra halsbetændelse og hudinfektioner til livstruende blodforgiftning. Mindre alvorlige tilfælde kan behandles med penicillin.

Rammer børn under 10 år

I Storbritannien har de mange smittetilfælde hovedsageligt ramt børn under 10 år.

Det har bl.a. resulteret i en opblussen af Skarlagensfeber, som er en halsbetændelse, der netop er forårsaget af streptokokker. Sygdommen medfører feber og rødt udslæt på kroppen.

Sundhedsmyndighederne i Nordirland har opfordret alle småbørnsforældre til at være ekstra opmærksomme på Skarlagensfeber-symptomer.

Flere skoler og børnehaver i den nordirske hovedstad, Belfast, har bl.a. været hårdt ramt.

Konsekvens af corona-nedlukning

Ifølge britiske Mirror har Susan Hopkins, som er chefrådgiver for de britiske sundhedsmyndigheder, udtalt, at de mange smittetilfælde med streptokokker er en eftervirkning af sidste års corona-nedlukninger.

- Nu vi er endelig tilbage til normalen, hvor vi alle socialiserer, og af den grund følger de sygdomme, som vi i forvejen kender, ikke længere de samme sæsonbestemte mønstre.

- Alle er igen begyndt at mingle, og derfor spredes infektioner som denne.

Den britiske skoleminister, Nick Gibb, har til Sky News påpeget, at man hurtigst muligt bør udbrede brugen af penicillin på de britiske skoler for netop at forebygge smitte.